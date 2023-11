Francia: Brigitte Macron, con Emmanuel formiamo una "coppia normale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La moglie del presidente francese Emmanuel Macron, Brigitte, ha affermato di formare con suo marito, 25 anni più giovane, "una coppia normale". Il fatto che sia diventato presidente nel 2017 "non ha cambiato niente", ha detto Brigitte Macron in un'intervista rilasciata al settimanale "Paris Match". Su di lui "ho l'influenza che può avere una moglie su suo marito", ha spiegato la donna, evocando anche le difficoltà riscontrate quando Emmanuel Macron ha vinto le elezioni presidenziali sei anni fa. "Quando è stato eletto la prima volta mi sono detto: 'Come farò?'", ha dichiarato Brigitte Macron. "Nessuno mi ha detto niente", ha affermato, prima di ricordare l'inizio della sua relazione con l'attuale marito, conosciuto quando lui era ancora studente e lei insegnante. Nonostante il coinvolgimento sentimentale, Brigitte Macron ha spiegato di aver cercato di mettere fine alla storia. "Emmanuel doveva partire a Parigi. Mi sono detta che si sarebbe innamorato di qualcuno della sua età. Non è successo", ha affermato Brigitte Macron. (Frp)