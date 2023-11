Scuola: Gualtieri, per 68 per cento famiglie nidi gratis, più 10 per cento iscritti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Negli asili nido comunali a Roma "il 68 per cento delle famiglie" grazie agli interventi sul bilancio comunale "ci accede gratuitamente" e "abbiamo registrato il 10 per cento in più delle iscrizioni, in controtendenza rispetto al passato". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in occasione del secondo rapporto alla città all'Auditorium Parco della Musica. "La scuola è fondamentale nelle politiche dell'inclusione sociale per noi", ha aggiunto. (Rer)