Export: Farnesina, +2,3 per cento nei primi otto mesi del 2023

- Nei primi otto mesi del 2023 l'export italiano ha raggiunto quota 415 miliardi di euro, con un aumento del 2,3 per cento. Lo riferisce una nota della Farnesina. “Il tessuto produttivo italiano ha una straordinaria vocazione all'export che il Governo vuole sostenere. Per questo, all'inizio del mio mandato, ho lanciato la strategia della diplomazia della crescita, per rendere le nostre catene del valore più solide, riadattandole su scala regionale, per favorire l'export, la competitività, creare crescita, benessere e posti di lavoro", ha detto il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, che domani, venerdì 17 novembre, interverrà a Palazzo Montecitorio alla Giornata Qualità Italia, organizzata dal Comitato Leonardo, in occasione della quale verranno conferiti i Premi Leonardo "Le figure imprenditoriali che premiamo quest'anno forniscono un contributo particolarmente significativo alla promozione del Made in Italy nel mondo, in tutti settori del tessuto produttivo italiano: sport, turismo di lusso, beni di consumo, nautica, oggettistica di arredamento, abbigliamento e servizi. I premiati che verranno annunciati domani hanno dimostrato di essere capaci di proporre soluzioni innovative ispirate a sostenibilità, digitalizzazione e creatività", ha commentato Tajani. Il Comitato Leonardo è stato istituito nel 1993 su iniziativa di Confindustria, dell'Ice (che funge da segretariato del Comitato) e di un gruppo imprese e uomini di cultura. Ad oggi associa 160 personalità tra imprenditori, scienziati e uomini di cultura. I Premi tornano ad essere assegnati per la prima volta dal 2021. (Com)