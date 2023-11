Ue: accordo fra Consiglio e Parlamento su norme per reati ambientali, pene fino a dieci anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I negoziatori del Parlamento e del Consiglio hanno raggiunto un accordo provvisorio sull'aggiornamento delle norme dell'Ue in materia di reati e sanzioni ambientali per rafforzare la protezione degli ecosistemi. Le nuove norme, si legge in una nota del Parlamento europeo, forniscono un elenco aggiornato degli atti connessi all'ambiente che si qualificano come reati penali a livello dell'Ue e delle relative sanzioni, per garantire un'applicazione più efficace della legislazione ambientale dell'Unione. L'elenco includerà, tra gli altri reati, l'importazione e l'uso di mercurio e gas fluorurati a effetto serra, l'importazione di specie invasive, l'esaurimento illegale delle risorse idriche e l'inquinamento causato dalle navi. I negoziatori del Parlamento e del Consiglio, continua la nota, hanno inoltre concordato sanzioni più severe per i cosiddetti reati qualificati, ossia quelli che causano la distruzione di un ecosistema o di un habitat all'interno di un sito protetto o che danneggiano la qualità dell'aria, del suolo o dell'acqua, compresi i reati paragonabili all'ecocidio con risultati catastrofici come l'inquinamento diffuso o gli incendi forestali su larga scala. Le sanzioni prevedono che le persone, compresi i rappresentanti delle imprese, che commettono reati ambientali che comportano la morte, possono essere condannate alla reclusione per dieci anni. I reati qualificati sarebbero punibili con otto anni di carcere, mentre per altri reati penali, a seconda di fattori quali la durata, la gravità o la reversibilità del danno, la pena sarebbe di cinque anni di carcere. (segue) (Beb)