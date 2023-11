Ue: accordo fra Consiglio e Parlamento su norme per reati ambientali, pene fino a dieci anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I trasgressori possono incorrere anche in altre sanzioni, come multe e l'obbligo di ripristinare l'ambiente danneggiato o di risarcire i danni causati. Le stesse sanzioni possono essere previste per le imprese, oltre ad altre come il ritiro delle licenze, il divieto di accesso ai finanziamenti pubblici o la chiusura. Dopo il recepimento, gli Stati membri potranno scegliere se imporre multe pari al 3 o al 5 per cento del fatturato mondiale annuo, a seconda della natura del reato, o se scegliere importi fissi di 24 o 40 milioni di euro. Nel testo approvato, viene assicurato che le persone che denunciano i reati saranno sostenute, che i giudici, i procuratori, la polizia e altro personale giudiziario saranno sottoposti a una formazione periodica specializzata e che gli Stati membri organizzeranno campagne di sensibilizzazione per ridurre i reati ambientali. Possono anche istituire un fondo per sostenere le misure di prevenzione e affrontare le conseguenze dei reati ambientali. Nei casi transfrontalieri, le autorità nazionali dovranno cooperare tra loro e con altri organismi competenti, come Eurojust, Europol o la Procura europea. Gli Stati membri dovranno inoltre preparare strategie nazionali di lotta ai reati ambientali e raccogliere i relativi dati statistici, mentre la Commissione europea dovrà aggiornare regolarmente l'elenco dei reati. Il progetto di legge concordato deve ora essere approvato formalmente dalla Commissione giuridica e dall'intero Parlamento europeo, oltre che dal Consiglio, prima di poter entrare in vigore. (Beb)