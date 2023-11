Rifiuti: Palmieri (Pd), bene gara su termovalorizzatore, svolta storica per città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- La pubblicazione della gara per realizzare il termovalorizzatore a Roma è una straordinaria notizia per le cittadine e i cittadini romani. Lo afferma il presidente della commissione Ambiente Giammarco Palmieri. "Finalmente la città di Roma, grazie al sindaco Gualtieri, ha imboccato la strada per uscire da una storica emergenza in cui l'immobilismo di tanti anni l'ha lasciata nel campo dei rifiuti", conclude. (Com)