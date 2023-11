Balneari: Spinelli (Fd'I), risorse non sono scarse, aperti a confronto con Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il parere della Commissione Ue sui balneari ribadisce cose già note a cui questo governo sta lavorando alacremente. Restiamo aperti al confronto con le istituzioni europee e prendiamo atto dell'apertura manifestata dalla portavoce della Commissione a mantenere aperto il dibattito su questo punto". Lo dichiara la senatrice di Fratelli d'Italia, Domenica Spinelli. "E' inconfutabile l'attenzione dell'esecutivo Meloni sul futuro dei balneari e lo dimostrano i risultati del lavoro svolto che mettono in discussione le basi della direttiva Bolkestein, secondo cui le norme in oggetto si applicano solo in caso di scarsità delle risorse: fatto al momento non riscontrabile se si fa riferimento alle spiagge italiane", conclude.(Rin)