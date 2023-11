Roma: Gualtieri, città dei diritti e che si trasforma, ce la farà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Roma è la città dei diritti, è in trasformazione e "ce la farà". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in conclusione del secondo rapporto alla città all'Auditorium Parco della Musica. "Roma è la città del Pride e in cui si riconoscono i figli di coppie omogenitoriali nati all'estero. È la città dei pranzi della solidarietà. È la città in cui vivono nella concordia le tre grandi religioni monoteiste. È la città della cooperazione e della pace. È la città che alza la testa contro la criminalità a Tor Bella Monaca. È la città che include i cittadini di origine straniera. È la città che ha sfilato unita per Michelle Causo e che lotta contro le forme di sessismo e machismo. È la città che canta unita ai concerti e negli stadi. Roma si trasforma e siamo sicuri che c'è la farà", ha detto. (Rer)