Trasporto aereo: firmato oggi il rinnovo del Contratto handling aeroportuale

- "Sottoscritto oggi in via ufficiale il rinnovo della sezione specifica Assohandlers (servizi di assistenza a terra aeroportuale) del Contratto nazionale del trasporto aereo". Ne danno notizia unitariamente l'associazione datoriale Assohandlers, Filt Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo che proseguono: "Un risultato positivo giunto al termine di una trattativa non priva di ostacoli e dopo più di sette anni dall'ultimo rinnovo del Contratto, che prevede condizioni migliorative sia nella parte normativa che economica". "Con questo rinnovo – spiega la nota – è stato affrontato il tema salariale in un momento in cui l'alta inflazione ha ridotto in maniera considerevole il potere d'acquisto dei salari. L'importante risultato raggiunto rappresenta il frutto del lavoro di mediazione tra le parti e ottenuto anche con il sostegno delle lavoratrici e dei lavoratori nei momenti più critici della trattativa". (segue) (Com)