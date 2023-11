Trasporto aereo: firmato oggi il rinnovo del Contratto handling aeroportuale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'accordo contiene elementi importanti dal punto di vista normativo anche in termini di conciliazione vita-lavoro e, con l'introduzione dell'assistenza sanitaria integrativa, interviene sul benessere lavorativo, generando anche un vantaggio economico per le famiglie. Un accordo che, auspichiamo, potrà ridare attrattività a un settore che, soprattutto negli ultimi anni, ha progressivamente attenuato la sua capacità di ricambio di personale"sottolinea ancora la nota. "Il percorso non si ferma qui, c'è necessità di proseguire il dialogo e affrontare, in un clima di collaborazione e confronto tra parti sociali e parti datoriali, le sfide future che interessano il comparto quali le innovazioni tecnologiche e l'impatto dell'intelligenza artificiale che rivelano nuove potenzialità e opportunità, per attualizzare il modello contrattuale esistente" concludono Assohandlers, Filt Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo. (Com)