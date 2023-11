Roma: Baglio (Pd), bene bilancio sindaco Gualtieri, nel rapporto si rafforza visione sviluppo città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Trasformare, rigenerare, "per rendere la città più accessibile e inclusiva, con attenzione al lavoro, alla sicurezza e alle fragilità. Oggi il Sindaco di Roma Gualtieri ha presentato una fotografia della Capitale che innova e si modernizza. Investimenti per 13 miliardi di euro che cambieranno il volto della Capitale, utilizzando in modo virtuoso i fondi del Pnrr e del Giubileo". Lo dichiara in una nota la capogruppo del Partito democratico in Campidoglio Valeria Baglio. "Investimenti su scuole, per il salvataggio di società strategiche per il futuro della città, per la cultura, per la riqualificazione del 100 per cento delle strade comunali, per portare servizi e infrastrutture nelle periferie, per il sostegno alle fasce della popolazione in difficoltà e contrastare povertà e disuguaglianze, per rilanciare il trasporto pubblico con 6,5 miliardi di investimenti e risolvere finalmente le annose criticità nella raccolta dei rifiuti". (segue) (Com)