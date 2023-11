Milano: Barberis (Pd) su Ambrogini, dibattito in Consiglio per chiarire, nessuna incrinatura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Consiglio oggi un dibattito ha coinvolto consiglieri e il Sindaco Giuseppe Sala per quanto riguarda la scelta dei profili a cui assegnare gli Ambrogini, dibattito ritenuto “giusto per parlarsi con chiarezza, quella chiarezza necessaria per continuare a lavorare bene insieme”. Lo ha detto il capogruppo del Pd Filippo Barberis a margine della seduta del Consiglio Comunale, rispondendo a chi gli ha chiesto se la discussione di oggi potesse portare un’incrinatura politica con il Sindaco. “Credo che serva comporre i toni e fare chiarezza – ha continuato - perché le dichiarazioni del sindaco, sono certo, fossero guidate da una sensazione critica verso alcune proposte, in particolare una proposta, quella del comico Pucci, su cui non si riconosce lui, ma non ci riconosciamo neppure noi”. Il punto, è che “gli Ambrogini non sono proprietà solo di una parte politica, sono anche un momento in cui le diverse parti politiche propongono diverse storie, personalità e associazioni della città, – ha spiegato, riprendendo quanto aveva detto anche in aula - alcune vicine a sensibilità che possono essere diverse da quella della maggioranza”. “Abbiamo fatto una faticosa opera di mediazione – ha proseguito Barberis -, è stata una lunga riunione di sette ore e certamente questo profilo è uno dei profili è più difficili, come anche per le opposizioni ci sono stati dei profili non semplici da digerire". Barberis ha poi detto che “la fatica degli Ambrogini non è tanto lo spirito clientelare, è questa la cosa che rifiuto, ma è l'esigenza di trovare comunque una composizione facendo anche passi indietro rispetto a veti incrociati, cercando di arrivare a proporre all'unanimità i nomi che vengono poi premiati alla città”. “Si può sempre sbagliare possono, esserci dei nomi che hanno più o meno criticità, ma non deve essere messo in discussione lo spirito”, ha concluso. (Rem)