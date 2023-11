Torino: gli appuntamenti di domani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- TorinoOre 9, Palazzo Civico, Sala Orologio: riunione della Commissione Legalità. Odg: audizione Presidente del Tribunale di sorveglianza di TorinoOre 9, Auditorium Palazzetto Aldo Moro, via Sant'Ottavio: l'assessore Rosatelli porta i saluti al convegno "Il comportamento violento: dialogo tra sanità e istituzioni"Ore 10:30, Aula del Parlamento Subalpino: il sindaco Lo Russo e la vicesindaca Favaro partecipano alla cerimonia di firma del Protocollo d'intesa "No Women No Panel - Senza Donne non se ne parla"Ore 11, Collegio Carlo Alberto, Piazza Arbarello 8: l'assessore Rosatelli porta i saluti al convegno restituzione valutazione di impatto del progetto Will-educare al futuroOre 11, Piazza Vittorio Veneto, 23: la presidente del Consiglio Comunale Grippo, partecipa alla cerimonia di scoprimento della targa a ricordo del pittore Piero MartinaOre 18, Collegio Carlo Alberto, piazza Arbarello 8: la vicesindaca Favaro e l'assessora Purchia assistono alla Lezione Onorato Castellino 2023 - "Polarizzazione politica e frammentazione economica: sarà questo il nostro futuro?" tenuta dal prof. Romano ProdiOre 18, Auditorium complesso "Aldo Moro" : la presidente del Consiglio Comunale interviene come relatrice all'evento "Tu sei un pezzo unico . L'approccio integrato per il benessere bio-psico-sociale della personaOre 21, Teatro Astra, via Rosolino Pilo 6: l'assessora Purchia assiste all'anteprima nazionale dello spettacolo "Come gli uccelli" di Marco Lorenz. (Rpi)