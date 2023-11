Roma: Mollicone (Fd'I), riapre Colle Oppio all'insegna degli esuli Giuliani Dalmati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono storie che non finiscono mai e "luoghi del cuore che cambiano e mutano ma restano fondamentali per la comunità: Colle Oppio è una di queste. Oggi riapre con un'importante mostra multimediale su gli esuli giuliano-dalmati, che qui nel 1946 fece loro da ricovero, promossa dal Comitato 10 febbraio, inaugurata alla presenza del Vice-Presidente Fabio Rampelli, il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, il Ministro dello Sport Andrea Abodi. Ringrazio per il loro lavoro le curatrici Gloria Sabatini e Sabrina Fantauzzi e tutti i ragazzi che hanno partecipato all'organizzazione". Così in una nota il Presidente della Commissione Cultura della Camera e Responsabile Nazionale cultura e innovazione di Fratelli d'Italia Federico Mollicone in occasione dell'inaugurazione a Colle Oppio della mostra "Una rosa per Norma" in occasione degli 80 anni dalla morte di Norma Cossetto. (segue) (Com)