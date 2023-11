Roma: Mollicone (Fd'I), riapre Colle Oppio all'insegna degli esuli Giuliani Dalmati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nasce una comunità di territorio - si legge nella nota - che sarà un punto di riferimento per la difesa e la riqualificazione del parco di Colle Oppio e per le comunità di Rione che ora tornano ad avere per la qualità della vita, della sicurezza e la riqualificazione urbana un punto di riferimento. Sono sicuro che i ragazzi dell'associazione riusciranno a dare vita ad un laboratorio di territorio unico con visite culturali, pulizie del parco, iniziative legate alla sensibilizzazione e alla valorizzazione della presenza degli Esuli nella zona e a Roma". (Com)