Medio Oriente: leader di Hamas Haniyeh, “Israele ha fallito, fiduciosi nella vittoria”

- Il leader del movimento islamista palestinese Hamas, Ismail Haniyeh, si è detto oggi fiducioso di uscire vittorioso dalla guerra in corso contro Israele. "Se il nemico vuole che la battaglia sia lunga, la nostra capacità è ancora più lunga", ha detto Haniyeh in un discorso pronunciato stasera, secondo quanto riferisce l’emittente televisiva qatariota “Al Jazeera”. Il capo di Hamas ha aggiunto che dopo settimane di guerra e nonostante i “barbari” attacchi israeliani contro i civili, il popolo palestinese ha “sventato i piani” di Israele. "Il nemico (Israele, ndr) non è stato in grado di raggiungere nessuno dei suoi obiettivi o di restituire i suoi prigionieri se non al prezzo deciso dalla resistenza", ha detto Haniyeh, riferendosi a un possibile scambio di prigionieri.(Res)