Milano: Grandi, scuse per aver definito “happening” una commissione

- Volevo giustificare o scusare un’uscita troppo dura quando ho detto che la commissione doppia era un “happening”. Lo ha detto l’assessora al Verde Elena Grandi intervenendo alla seduta del Consiglio Comunale di oggi, riferendosi a un suo precedente intervento in cui definiva un “happening” la commissione doppia. “Io non ho presenziato perché non ritenevo quello il contesto in cui sarei dovuta intervenire spiegando le mie ragioni, che spero di aver spiegato nella parte successiva del mio intervento”, ha continuato. “Mi scuso, non era un happening, ma una commissione sulla quale sappiamo tutti quanto abbiamo faticato a organizzarla – ha continuato - c’era una grande partecipazione di cittadini”. “Ripeto le mie scuse per aver definito nei confronti di tutti i commissari e dei consiglieri la commissione un happening”, ha concluso. (Rem)