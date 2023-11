Milano: Sala, mio diritto dire che con candidatura ad Ambrogini si premia chi è vicino a una parte politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Agli Ambrogini ogni anno si premiano persone che fanno comodo a qualche parte politica perché, durante l'anno, hanno enfatizzato e operato per discreditare la giunta, il sindaco e gli assessori”. “Dire che ritengo vergognosa questa cosa è nel mio diritto”. lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala chiarendo, durante la seduta del consiglio comunale, il suo intervento di pochi minuti prima. “Sulle persone per bene o non per bene – ha specificato Sala - non mi riferivo al Consiglio comunale, dico che la città dovrebbe premiare e dovrebbe avere la capacità di distinguere chi lo è e chi non lo è, chi lavora e chi no”. Poi rivolgendosi in particolare al capogruppo del Pd Filippo Barberis, Sala ha risposto sul tema degli Ambrogini attribuiti con logica clientelare. “Mi spiace, ma se accedete su Google alla parola clientelismo appare questa definizione e lo dico per difendere quello che ho detto 'clientelismo: sistema di rapporti fra persone basato sul favoritismo (soprattutto in campo politico) in nome di un reciproco interesse'. Quello che io affermo, non sempre, ma a volte è che ci sono candidature in cui 'tu attacchi la giunta e il sindaco e noi ti proponiamo per l'Ambrogino' “. “Se voi volete dirmi che non ci sono stati casi in passato e non ci sono stati stavolta – ha affermato Sala rivolgendosi all'aula - io ritiro, ma siccome ci sono casi del genere e, al di là di quelli che sono stati scelti, anche nelle proposte ci sono persone vicine a delle forze politiche, io lo confermo. Confermo che, rispetto agli Ambrogini d'oro, si propongono persone che fanno la tua parte politica durante l'anno e li premi candidandoli all'Ambrogino”. (Rem)