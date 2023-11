Montenegro: ambasciatore ucraino, Paese non è minacciato da aggressione o eccessiva influenza russa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Montenegro è membro della Nato e non è minacciato da un'aggressione esterna diretta o dalla possibilità di un'eccessiva influenza da parte della Russia. Lo ha dichiarato l'ambasciatore ucraino in Montenegro, Oleg Gerasimenko, in un'intervista rilasciata all'emittente radiotelevisiva "Rtcg". Tuttavia, l'ambasciatore ha sottolineato che secondo i risultati delle ultime indagini sociologiche, "la propaganda russa trova vasta eco in Montenegro e una parte della società montenegrina, anche se molto piccola, sostiene apertamente l'aggressione russa e i crimini russi". "Naturalmente, i legami storici montenegrino-russi e la percezione spesso troppo emotiva e troppo poco razionale della Russia come 'un grande fratello e protettore ortodosso' giocano qui un ruolo importante. E la Russia è brava a manipolare le emozioni", ha detto Gerasimenko. (segue) (Seb)