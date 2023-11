Montenegro: ambasciatore ucraino, Paese non è minacciato da aggressione o eccessiva influenza russa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il diplomatico ha quindi sostenuto che le relazioni bilaterali tra Ucraina e Montenegro "sono ad un livello molto elevato" e sono ancora in crescita, grazie "alla posizione politica chiara e inequivocabile dei nostri Paesi". "Nonostante l'attuale momento molto difficile, il Montenegro rimane un partner commerciale affidabile per l'Ucraina. Ciò è chiaramente evidenziato dal drastico aumento del volume del nostro commercio di merci. Nel periodo gennaio-agosto 2023, la crescita del fatturato delle merci è stata di un +29,16 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso", ha sottolineato Gerasimenko il quale ha infine rimarcato che il mercato montenegrino è molto interessante per Kiev, "prima di tutto per l'esportazione di prodotti alimentari e cereali ucraini", ha concluso. (Seb)