- Il premier uscente olandese Mark Rutte ha ricevuto oggi Enrico Letta, nell'ambito delle indagini condotte dall'ex politico italiano sul futuro del mercato unico europeo. "Mi è piaciuto incontrarlo oggi all'Aia per approfondire l'argomento. Per i Paesi Bassi, un mercato unico forte è la base necessaria per un’Europa forte e competitiva", ha scritto Rutte su X. (Beb)