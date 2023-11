Germania-Spagna: le congratulazioni di Scholz a Sanchez per la conferma a presidente del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, si è congratulato con Pedro Sanchez per la sua conferma a presidente del governo spagnolo. In un messaggio su X in tedesco e in spagnolo, Scholz ha affermato: “Felicitazioni! È bene che possiamo continuare a lavorare fianco a fianco. Perché guardiamo molte sfide nel mondo da una prospettiva molto simile. Non vedo l’ora di avviare una stretta collaborazione tra Germania e Spagna e in Europa”. (Geb)