Ucraina: da Usa nuove sanzioni ad entità legate al Cremlino nei Balcani occidentali

- Il dipartimento di Stato, in collaborazione con il Tesoro Usa, ha annunciato nuove sanzioni nei confronti di due individui e 12 entità legali nei Balcani occidentali, alla luce del loro coinvolgimento in attività legate al governo russo, tese a minare la pace e la stabilità in Ucraina. Lo riferisce una nota. Nello specifico, le misure hanno colpito: Misa Vacic, attuale presidente del partito Destra Serba, che ha partecipato come osservatore ai referendum illegali organizzati dalla Russia nelle regioni occupate in Ucraina; Nenad Popovic, fondatore del Partito del popolo serbo e proprietario di diverse società che collaborano con il Cremlino; alcune delle sue aziende, ossia Dominion Tverskaya Yaroslavskaya, Dominion Nikolski, Asset Automation, Abs Zeim Automation, Asset Electro, Jsc Vniir, Vnirr Transstroi, Vniir Promelektro, Abs Electrotakhnika, Vniir Gidroelektroavtomatika e Vniir Progress. (Was)