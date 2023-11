San Siro: Consiglio comunale approva l’odg sul futuro dello stadio, squadre rimangano in città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio Comunale ha approvato l’ordine del giorno sul Futuro Stadio Meazza e delle società Milan e Inter nella Città di Milano a firma di Samuele Piscina, Alessandro Verri, Deborah Giovanati, Pietro Marrapodi, Annarosa Racca. Nell’odg si invita il sindaco “a riferire in Aula su ogni contatto futuro con le Società Ac Milan ed Fc Inter o loro intermediari in merito a quanto in oggetto; a fare tutto ciò che è in suo potere per far sì che le due società calcistiche continuino a competere all'interno di una struttura sportiva sita nel Comune di Milano e a relazionare in aula alla prima seduta utile, convocando alla stessa le società Ac Milan e Fc Inter”. Nell'ordine del giorno si legge inoltre che si invita “in ogni ipotesi progettuale a intraprendere un percorso volto ad attuare un piano di rigenerazione urbana dell'area stadio di San Siro, implementando i collegamenti e le infrastrutture quali i posti auto, e, nel caso di esito negativo del ricorso, del Meazza stesso, al fine di renderlo polifunzionale e fruibile durante tutto l'arco dell'anno anche per eventi extra-sportivi”. Un ordine del giorno “positivo” secondo il capogruppo del Pd Filippo Barberis che “esprime la chiara volontà del consiglio sul fatto che le squadre rimangano nel comune di Milano, anche rispetto all’incertezza degli scenari di nuovi stadi fuori" dalla città. (Rem)