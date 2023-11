Napoli: Manfredi visita parco Viviani, è importante area verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha visitato oggi, insieme all'assessore al Verde Vincenzo Santagada, al presidente della II Municipalità Roberto Marino, ai componenti della Giunta della II Municipalità, ai consiglieri comunali Gennaro Acampora, Walter Savarese, Fulvio Fucito, Sergio Colella e Luigi Carbone, il parco Viviani, l'importante spazio verde che va dalla zona collinare a Montesanto. Il parco è attrezzato con un'area giochi per i bambini, due aree di sgambamento per i cani, un'area sportiva e orti urbani. "In una zona della città così fortemente urbanizzata - ha dichiarato Manfredi - questo parco e i servizi che qui vengono erogati rappresentano un importante patrimonio per la comunità. La Municipalità ha fatto un grande lavoro e un grande sforzo. Noi come amministrazione ci impegniamo a sostenere, anche economicamente, la realizzazione qui di attività culturali affinché tutta la comunità possa godere di queste soluzioni". Il sindaco ha sottolineato anche l'importanza "dell'educazione al bene comune" contro i vandalismi. La giornata è stata arricchita dall'esibizione dell'orchestra degli studenti del 'Margherita di Savoia' e dalla piantumazione di un salice piangente in memoria degli 80 anni dalle Quattro Giornate di Napoli. (Ren)