Ucraina: polizia apre procedimento penale contro ex consigliere presidenziale Arestovich

- La polizia ucraina ha avviato un procedimento penale contro l'ex consigliere presidenziale ucraino Oleksij Arestovich. Lo ha riferito l'agenzia di stampa "Rbc Ucraina", citando fonti vicine alle forze dell'ordine, e la notizia è stata poi confermata su Facebook da una parlamentare, Natalja Pipa. La polizia non ha precisato in base a quale articolo del codice penale è stato aperto il procedimento. Tuttavia, a fine ottobre, Pipa ha riferito che 29 deputati hanno presentato una denuncia contro Arestovich alla polizia, in relazione a “informazioni false relative alla commissione di un reato”. La denuncia è legata alla protezione che Arestovich ha garantito a un musicista di strada a Leopoli. Il 2 giugno scorso, il musicista aveva cantato una canzone del russo Viktor Tsoi ed era stato conseguentemente denunciato da Pipa. Ad agosto, Arestovich si è invece rivolto all'ufficio di Stato per le indagini, accusando la parlamentare di "incitare l'inimicizia nazionale e l'odio sulla base della lingua". (Kiu)