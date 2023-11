Medio Oriente: Casa Bianca, per intelligence Hamas ha postazione di comando ad Al Shifa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono “convinti” della veridicità delle informazioni di intelligence relative alla presenza di Hamas nei sotterranei dell’ospedale di Al Shifa, il più grande nella Striscia di Gaza. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Siamo ancora convinti della veridicità di queste informazioni”, ha detto, facendo riferimento alle postazioni di comando di Hamas all’interno dell’ospedale. (Was)