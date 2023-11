Decreto Proroga: Paita (Iv), governo ha grossi problemi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi dispiace che con la fiducia al decreto Proroga termini il Parlamento sia stato schiaffeggiato, ma dal punto di vista politico sono contenta perché il governo i problemi ce li ha e anche ben grossi. Vedremo se in legge di bilancio la maggioranza riuscirà a cavarsela". Lo ha detto la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia viva, intervenendo in Aula durante la discussione del decreto Proroga termini. "Con la fiducia la maggioranza ha fatto due danni: a sé stessa, perché ha evidenziato i grandi problemi che ha, e al paese, perché non è stata data la possibilità di valutare le singole voci di questo decreto omnibus, alcune delle quali, utili al paese, non ci avrebbero visto in totale disaccordo", ha aggiunto Paita. "C'è però un rammarico, perché il gruppo Italia viva aveva preparato un emendamento sulla vicenda della ragazza morta schiacciata da un macchinario sul posto di lavoro, e che con la fiducia non potrà essere discusso. Sarebbe stata una risposta forte e immediata. Lo ripresenteremo in legge di bilancio – ha annunciato la coordinatrice di Italia viva - Per noi la sicurezza sui luoghi di lavoro è una priorità assoluta. Il testo era stato già approvato in commissione il 4 maggio scorso, poi venne stralciato dal governo. Fu un atto vergognoso e indecente". (Rin)