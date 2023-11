Milano: De Corato, con interventi a Rogoredo contrasto a spaccio e tutelato sicurezza cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ringrazio il Questore di Milano Giuseppe Petronzi che, attraverso la linea dettata dal Viminale con presenza di divise, militari e Arma in tutta l'area, ha organizzato questa operazione di contrasto allo spaccio di droga tutelando la sicurezza pubblica". Lo afferma il deputato di Fratelli d'Italia Riccardo De Corato, commentando i controlli straordinari in zona Rogoredo di oggi pomeriggio. "I precedenti interventi, fatti dal Comune di Milano e dal Municipio 4 con sfilate di musica e poesia, hanno prodotto zero risultati", ricorda.(Com)