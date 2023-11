Roma: De Santis-Canale (CR), su barriene antirumore di Torrino Mezzocamino annunci senza riscontro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'assessora Segnalini e la presidente del Municipio IX Di Salvo parlano di un accordo raggiunto con Anas circa l'installazione dei pannelli fono assorbenti da installare in località Torrino Mezzocammino. Ebbene, stando a quanto emerso a seguito di un accesso agli atti, di questo accordo non vi è traccia alcune nelle documentazioni in possesso del Dipartimento Csimu". Lo dichiarano, in una nota, il capogruppo della Lista Civica Virginia Raggi Antonio De Santis e la capogruppo LcR nel Municipio IX Carla Canale. "A questo punto ci chiediamo su quali basi l'Assessora ai Lavori Pubblici e la minisindaca del nono siano certe che i lavori saranno effettuati da Anas e come sia possibile che abbiano informazioni relative alle tempistiche con cui saranno eseguiti. Sarebbe auspicabile e opportuno che facciano chiarezza sulla questione e che diano informazioni corrette e fondate ai cittadini".(Rer)