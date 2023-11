Usa-Cina: Casa Bianca, parole di Biden non mineranno i progressi raggiunti con Xi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commento del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, che durante la conferenza stampa di ieri in California ha definito come “un dittatore” l’omologo cinese, Xi Jinping, non avrà impatti negativi sui progressi che i due leader hanno raggiunto durante il vertice a Sud di San Francisco. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante una intervista con l’emittente “Abc”. “La discussione è stata molto produttiva, e abbiamo raggiunto due risultati importanti: la ripresa delle comunicazioni militari e un accordo per il contrasto al traffico di fentanyl”, ha detto. (Was)