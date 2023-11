Italia-Svezia: missione a Stoccolma di Valentini a sostegno candidatura Roma ad Expo 2030

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Missione in Svezia del vice ministro delle Imprese e del Made in Italy Valentino Valentini a sostegno della candidatura di Roma per ospitare l'Expo 2030. Lo riferisce un comunicato stampa. Il vice ministro a Stoccolma ha incontrato il sottosegretario svedese agli Esteri con delega al Commercio estero e alla promozione degli investimenti Hakan Jevrell e la sottosegretaria all'Industria Sara Modig, cui ha ribadito i punti forti della proposta italiana. "Quella di Roma - ha ricordato Valentini - è l'unica candidatura Ue e ha ricevuto il pieno sostegno delle istituzioni europee. In questo senso, la comune appartenenza alla famiglia europea e la condivisione dei valori che l'Unione europea incarna - in primo luogo il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali - rendono il sostegno della Svezia alla candidatura di Roma uno sviluppo naturale". Valentini ha anche sottolineato che il progetto di Roma offre ai Paesi vicini, come la Svezia, la possibilità di "beneficiare di ritorni economici positivi" e di "creare sinergie economiche", legate ai rispettivi Pnrr. (segue) (Com)