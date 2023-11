Italia-Svezia: missione a Stoccolma di Valentini a sostegno candidatura Roma ad Expo 2030 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con Jevrell, Valentini ha affrontato anche il tema dei rapporti commerciali e delle opportunità di investimento delle aziende svedesi in Italia. L'interscambio tra i due Paesi è cresciuto in maniera significativa negli ultimi anni e nel 2022 il valore delle esportazioni italiane in Svezia è stato di oltre 6,4 miliardi di euro, a fronte di circa 6,1 miliardi di euro di importazioni di prodotti svedesi in Italia. "Ho illustrato - spiega Valentini - le politiche industriali del governo e gli strumenti messi in campo per attrarre gli investimenti in Italia, riscontrando grande interesse". La Svezia è un Paese manifatturiero, con molte produzioni localizzate in Italia e possibilità di ulteriori sviluppi. A questo proposito Valentini e Jevrell hanno esplorato la possibilità di un ampliamento relazioni anche nell'ambito del Piano Mattei e della centralità che l'Italia assegna al continente africano. (segue) (Com)