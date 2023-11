Italia-Svezia: missione a Stoccolma di Valentini a sostegno candidatura Roma ad Expo 2030 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Stoccolma Valentini ha incontrato anche i rappresentanti della Camera di Commercio Italiana in Svezia, che conta 177 soci. Un'occasione per discutere delle esigenze e delle opportunità di business delle imprese italiane in Svezia. Il vice ministro ha infine anche portato un saluto a nome del governo alla Festa delle Forze Armate, che ha ringraziato per "il coraggio e la dedizione" con cui servono l'Italia, anche in Svezia, alleato europeo che presto aderirà anche alla Nato. (Com)