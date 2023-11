© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri francese Catherine Colonna ha messo in guardia l'omologo iraniano Hossein Amir Abdollahian sull'eventuale escalation di tensione nel conflitto israelo-palestinese. "Colloquio oggi con il mio omologo iraniano in forma di messa in guardia: l'estensione del conflitto in corso a Gaza non gioverebbe a nessuno e l'Iran avrebbe una pesante responsabilità", ha scritto Colonna su X. (Frp)