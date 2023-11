Italia-Usa: Washington celebra la cucina italiana all’insegna della sostenibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sostenibilità e benessere hanno rappresentato i temi al centro della cena di gala offerta mercoledì sera dall'ambasciatrice d’Italia a Washington, Mariangela Zappia, alla sua residenza, in occasione dell’ottava edizione della Settimana della cucina italiana nel mondo. Protagonista della serata, riferisce una nota, è stato Stefano Pinciaroli, chef del ristorante Ps di Cerreto Guidi in Toscana, stella verde Michelin e parte del progetto di sostenibilità di Villa Petriolo ideato da Daniele Nannetti, presente all'evento. Alla cena hanno partecipato rappresentanti del governo federale e del Congresso, alti funzionari della Casa Bianca, del Pentagono e del dipartimento di Stato, oltre ad esponenti della comunità scientifica, diplomatica, del mondo degli affari, della cultura e dei media statunitensi. (segue) (Was)