Italia-Usa: Washington celebra la cucina italiana all’insegna della sostenibilità (2)

- In apertura, l'ambasciatrice ha valorizzato lo chef, il ristorante e il progetto di Villa Petriolo quali eccellenze italiane della sostenibilità ed esempi dell'abilità di conciliare tradizione e innovazione nella cucina, all'insegna della filosofia "from farm to fork". L'ambasciatrice ha colto l'occasione per promuovere con gli ospiti la candidatura della cucina italiana al patrimonio immateriale dell'Unesco, evidenziando i valori di cui essa è portatrice sul piano culturale, scientifico ed economico. La Settimana della cucina a Washington ha preso il via lunedì 13 novembre con un seminario in ambasciata per le scuole medie e superiori sui benefici della dieta mediterranea, con la partecipazione del ministero della Salute, dell'Istituto superiore di sanità e del Future Food Institute. A margine, il vice capo missione, Alessandro Gonzales, ha consegnato alla chef e scrittrice italo-americana Amy Riolo l'onorificenza di Cavaliere dell'ordine della Stella d'Italia. Eventi dedicati alle scuole sulla dieta mediterranea sono stati organizzati anche presso altre sedi a Washington e Filadelfia il 14 e il 15 novembre. Il 14 novembre, l'ambasciata ha ospitato un seminario sulla sostenibilità nelle produzioni di olio d'oliva e carni suine. (Was)