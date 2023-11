Lavoro: sindacati, ad Asp Sant'Alessio dopo 30 anni precariato 300 operatori verranno stabilizzati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo una lunga ed estenuante trattativa con la Regione Lazio e l'Asp Centro Regionale Sant'Alessio - Margherita di Savoia iniziata nel lontano 2019, finalmente ha trovato una positiva conclusione nella riunione di oggi svoltasi presso la Regione Lazio la vertenza di stabilizzazione di circa 300 lavoratrici e lavoratori precari dell'Asp Sant'Alessio. Ne danno notizia in una nota Fp Cgil Roma Lazio, Cisl Fp Lazio e Uil Fpl Roma e Lazio. "Alla presenza dell'assessore Massimiliano Maselli e al direttore Ornella Guglielmino per la Regione Lazio, l'avvocato Manuela Placidi e all'avvocato Antonio Organtini per l'Asp Sant'Alessio e per la Fondazione ConTatto e le delegazioni della Funzione Pubblica di Cgil, Cisl e Uil con i segretari generali, è arrivato il via libera per gli ultimi adempimenti amministrativi che porteranno alla pubblicazione della selezione pubblica da parte della Fondazione ConTatto nella settimana che partirà lunedì 20 novembre", si legge nella nota. "Esprimiamo grande soddisfazione per un risultato che nelle scorse settimane non sembrava affatto scontato e per il quale avevamo anche aperto uno stato d'agitazione di tutto il personale coinvolto. Ringraziamo tutti gli attori del tavolo che nel tempo si sono succeduti e hanno permesso questo importantissimo risultato", commentano le federazioni regionali di categoria di Cgil Cisl Uil. (Com)