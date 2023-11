Milano: tensioni in Consiglio comunale tra Sala e cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la seduta odierna del Consiglio Comunale il Sindaco Giuseppe Sala ha avuto un dibattito con alcuni consiglieri e alcuni cittadini in aula dopo essersi espresso relativamente alla mozione di sfiducia nei confronti dell’assessore al Verde Elena Grandi. Nel suo discorso il sindaco ha affermato che “nessuno può permettersi di fare una mozione rispetto a un assessora che lavora, è vergognoso”. Secondo il sindaco, “la persona in oggetto è una persona che lavora, non so chi di voi sarebbe in grado di fare quello che Grandi ha fatto in questi anni”. A queste parole, alcuni cittadini presenti in aula, d’accordo con la mozione proposta, hanno manifestato un dissenso suscitando la reazione di Giuseppe Sala che ha detto “in Consiglio Comunale ci sono delle regole che vanno rispettate” riferendosi al fatto che i cittadini non potrebbero intervenire in aula. Anche il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Enrico Marcora ha risposto al sindaco affermando che “non si può permettere di venire a dire a noi che non possiamo fare gli assessori”. A seguito di questi fatti, la seduta è stata sospesa per una decina di minuti. (Rem)