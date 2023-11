© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli iscritti al sindacato United Auto Workers hanno ratificato l’accordo raggiunto il 30 ottobre scorso con General Motors relativamente al nuovo contratto di lavoro, nonostante l’opposizione dei dipendenti di diversi stabilimenti in tutto il Paese. Il testo è stato approvato con il sostegno del 55 per cento degli iscritti, mettendo fine al rischio di un proseguimento dello sciopero. (Was)