Roma: Gualtieri, 1.382 atti di giunta, 290 delibere dell'Assemblea capitolina

19 luglio 2021

- Un appuntamento annuale "per dare conto del lavoro e condividere un orizzonte sul futuro della città. In due anni abbiamo approvato 1.382 atti di giunta, 290 delibere dell'Assemblea capitolina e 53 ordinanze e atti sindacali". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in occasione del secondo rapporto alla città all'Auditorium Parco della Musica. Il sindaco quindi ha chiesto un applauso per tutti gli assessori comunali e municipali, oltre che per i minisindaci dei Municipi. In sala, tra gli altri, i parlamentari del Pd, Claudio Mancini e Andrea Casu; il presidente di Ama Daniele Pace, e il direttore generale di AmaAlessandro Filippi, il direttore generale di Atac Alberto Zorzan, l'amministratore delegato di Risorse per Roma, Albino Ruberti; il presidente di Ance Roma Acer, Antonio Ciucci, il presidente della Camera di commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti, il direttore di Confcommercio Roma, Romolo Guasco, il presidente della Confesercenti di Roma, Valter Giammaria, Angelo Camilli, presidente di Unindustria, il segretario romano del Pd, Enzo Foschi, il capogruppo del Pd alla Regione Lazio, Mario Ciarla la capogruppo del Pd in Campidoglio, Valeria Baglio il consigliere di opposizione Forza Italia Marco Di Stefano. Sono presenti assessori comunali e municipali, i minisindaci, i consiglieri comunali e municipali. (Rer)