Medio Oriente: TfI, inammissibile partecipazione ex terrorista in Ateneo italiano, revocare subito invito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova fornisce un servizio importante nel mondo dell'informazione, la cui pluralità è sinonimo di democrazia" Nicola Carè

Deputato del Partito Democratico

21 luglio 2021

- "Abbiamo appreso che questa sera all'Università di Torino occupata dagli studenti, parteciperà Leila Khaled, ex terrorista, dirigente del Fronte popolare per la liberazione della Palestina e protagonista di due drammatici dirottamenti di aerei di linea nel 1969 e nel 1970. E' inammissibile che in un Ateneo italiano, per di più occupato illegalmente, si dia spazio a chi sta combattendo contro Israele, seminando terrore e violenza. È opportuno revocare immediatamente l’invito, a chi fa parte di un’organizzazione terroristica ampiamente riconosciuta dai Paesi occidentali". Lo dichiarano il presidente del Transatlantic Friends Of Israel (TfI) senatore Marco Scurria e i vicepresidenti onorevoli Deborah Bergamini, Nicola Carè, Lorenzio Cesa, Naike Gruppioni e Simonetta Matone a nome di tutta l’organizzazione. (Rin)