Roma: Gualtieri, fermare tagli a enti locali, appello a governo

22 luglio 2021

- Appello del sindaco di Roma Roberto Gualtieri al governo "sono favorevole a una vera e propria giunta della Città metropolitana ed esprimo però contrarietà allo sdoppiamento della figura del sindaco, una scelta sbagliata che si accompagna ai tagli di bilancio, che peseranno per 25 milioni in meno a Roma, e si accompagnano al più basso finanziamento, 85 euro a cittadino, sul fondo nazionale dei trasporti". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in occasione del secondo rapporto alla città all'Auditorium Parco della Musica. (Rer)