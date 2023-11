Roma: Gualtieri, 1.322 cantieri aperti, eletti non per rappezzare ma per cambiare città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- A fine ottobre a Roma erano aperti 1.322 cantieri "perché non siamo stati eletti per rappezzare la città ma per trasformarla. Senza cantieri non ci sono disagi ma non c'è neanche futuro. Abbiamo sbloccato le opere ed è una scelta che rivendico". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in occasione del secondo rapporto alla città all'Auditorium Parco della Musica. (Rer)