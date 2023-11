Lombardia: Caruso, su Arco della Pace di male in peggio, basta con questi fanatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Di male in peggio" così l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, commenta la notizia secondo cui per l'Arco della Pace di Milano sarà necessario un accurato intervento di restauro per rimuovere la vernice con cui ieri gli attivisti di Ultima Generazione hanno imbrattato il monumento. "L’ennesima conferma – spiega l’assessore Caruso – di come questi "bravi ragazzi" non sono altro che fanatici, per lo più ignoranti, che sotto la bandiera di un ambientalismo "sinistro" e da strapazzo deturpano e danneggiano pesantemente il nostro patrimonio culturale". (Com)