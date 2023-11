Bulgaria: Macedonia del Nord e Ungheria avviano procedura di infrazione per tassa su gas russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Macedonia del Nord e Ungheria hanno avviato una procedura di infrazione contro la Bulgaria per eliminare la tassa, decisa dal Parlamento di Sofia, sul transito del gas russo che viene consegnato attraverso il Balkan Stream. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri macedone, Bujar Osmani, nella conferenza stampa congiunta tenuta dopo l'incontro con l'omologo ungherese Peter Szijjarto, in visita di lavoro in Macedonia del Nord. Lo riporta l'agenzia di stampa "Mia". Osmani ha aggiunto che la tariffa "è stata introdotta illegalmente" ed è "contraria alle regole europee", nonché "danneggia" l'economia del Paese balcanico. Il Parlamento di Sofia ha introdotto alcune settimane fa una tassa sul transito del gas russo che viene consegnato sul suo territorio attraverso il Balkan Stream, il gasdotto che trasporta il gas naturale russo dalla Turchia alla Bulgaria, fino alla Serbia e all'Ungheria. La tassa, criticata anche dal governo della Serbia, provocherebbe un aumento considerevole delle bollette energetiche per i cittadini dei Paesi che ricevono il gas attraverso questo gasdotto. (Seb)