Italia-Asean: Tripodi, “partenariato consolidato” e rafforzamento relazioni bilaterali

- L’Italia ha un “partenariato consolidato” con l’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) e sta rilanciando le relazioni bilaterali con diversi dei suoi Paesi membri. Lo ha detto la sottosegretaria agli Esteri Maria Tripodi nell’audizione odierna alla commissione Esteri della Camera dei deputati, comitato permanente sulla politica estera per l’Indo-Pacifico. Col Vietnam, primo partner commerciale nell’Asean, i contatti politici sono “davvero intensi”. Con Singapore ci sono “flussi commerciali bilaterali in costante crescita” e “un’ottima collaborazione scientifica, tecnologica e accademica”. Nella città-Stato, che è un importante “hub finanziario e logistico” e che si distingue per la “capacità di intermediazione culturale, politica ed economica”, sono presenti 300 aziende italiane “in settori cruciali”. “Perseguiamo un rafforzamento delle relazioni con l’Indonesia”, ha continuato Tripodi, citando tra i comuni interessi il “dialogo interreligioso”. “Particolare attenzione” è rivolta anche alla Malesia, per le sue “importanti risorse” e per la sua “visione multiconfessionale e multietnica”. Riguardo al Myanmar, che vive da quasi tre anni una “grave crisi” politica, l’Italia è “in prima linea”, insieme all’Unione europea, alle Nazioni Unite e ai partner dell’area, nel chiedere la “fine del regime” e “un dialogo inclusivo con l’opposizione democratica”. (Res)