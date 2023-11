Carne coltivata: è legge il testo sul divieto, cosa prevede

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con 159 sì, 53 no e 34 astenuti, l’Aula della Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge, già licenziato dal Senato lo scorso mese di luglio, riguardante disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati, nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali. “La presente legge”, si legge nel provvedimento di iniziativa governativa, presentato dal ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, e da quello della Salute, Orazio Schillaci, “reca disposizioni dirette ad assicurare la tutela della salute umana e degli interessi dei cittadini, nonché a preservare il patrimonio agroalimentare, quale insieme di prodotti espressione del processo di evoluzione socio-economica e culturale dell’Italia, di rilevanza strategica per l’interesse nazionale. E’ vietato agli operatori del settore alimentare e agli operatori del settore dei mangimi impiegare nella preparazione di alimenti, bevande e mangimi, vendere, detenere per vendere, importare, produrre per esportare, somministrare o distribuire per il consumo alimentare ovvero promuovere ai suddetti fini alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati”. Vietato, poi, “l’uso di denominazioni legali, usuali e descrittive, riferite alla carne, ad una produzione a base di carne o a prodotti ottenuti in prevalenza da carne; riferimenti alle specie animali o a gruppi di specie animali o a una morfologia animale o un'anatomia animale; terminologie specifiche della macelleria, della salumeria o della pescheria; nomi di alimenti di origine animale rappresentativi degli usi commerciali”. (segue) (Rin)