Sanità: Sabatini (Fd'I), Cgil dormiva con ex assessore giunta Zingaretti

La Cgil, "ormai chiaramente schierata in opposizione alla Giunta Rocca, sostiene che mancano 10 mila professionisti nella sanità del Lazio sminuendo naturalmente la portata delle 600 nuove assunzioni che partiranno il prossimo primo dicembre. Una domanda sorge spontanea: come mai la Cgil non ha sollecitato al riguardo Claudio Di Berardino, già suo segretario di Roma e del Lazio ed ex assessore al Lavoro della precedente giunta Zingaretti? Come mai la Cgil si sveglia improvvisamente oggi con 10 anni di ritardo?''. Lo dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio, Daniele Sabatini.