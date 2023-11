Reddito cittadinanza: Ev-Sce, Roma faccia la sua parte per istituzione salario minimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il coordinamento capitolino di Europa Verde e Sinistra civica ecologista ha presentato in Consiglio comunale una mozione sul tema del salario minimo. "La mozione intende impegnare il sindaco e la giunta a introdurre un regolamento che obblighi le aziende che si aggiudicano appalti o subappalti con il Comune di Roma a garantire un salario non inferiore a 9 euro lordi l'ora", spiegano in una nota i consiglieri capitolini Michela Cicculli, Ferdinando Bonessio e Alessandro Luparelli del coordinamento Verdi-Sinistra. "Si richiede anche l'impegno per la stipula di un protocollo d'intesa tra il Comune di Roma e le parti sociali, entro e non oltre i sei mesi dall'approvazione della mozione, per renderlo operativo in tempi brevi", aggiungono. (segue) (Com)